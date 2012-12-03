Польская РКР вложит в реконструкцию вокзала в Варшаве 1,5 млн евро

Варшава. Польская железнодорожная компания PKP вложит в реконструкцию одного из трех основных железнодорожных вокзалов в столице Польши, "Варшава-Западная" 1,5 млн евро, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

Согласно сообщению, рядом с модернизированным вокзалом будут построены два современных бизнес центра общей площадью 150 тыс. квадратных метров, в том числе, 64 тыс. метров коммерческих площадей, а также подземный паркинг на 1,3 тыс. машин.

Партнером РКР в этом проекте выступит словацкий девелопер HB Reavis.

"Это будет очень современный объект, предусматривающий все стандарты, которые ожидают наши пассажиры. Сейчас "Варшава-Западная" отличается от других столичных вокзалов, как по уровню эстетики, так и функциональности. Сотрудничество с частными инвесторами дает шанс на радикальное изменение", - отметил представитель РКР Пьотр Чижкович.

Он сказал, что реконструкция вокзала будет завершена в 2015 году.

Представитель компании напомнил, что PKP владеет сотнями тыс. га земли в привлекательных местах крупных городов и привлекает частных инвесторов для того, чтобы максимально эффективно использовать эти территории.

Офисные помещения, согласно сообщению пресс-службы, будут введены в эксплуатацию в 2016 и в 2018 годах.

Справка УНИАН. Государственная компания Grupa PKP является собственником всей железнодорожной инфраструктуры в 38-ми миллионной Польше, владеет более 1 млн кв. метров недвижимости и более 2,5 тысячами вокзалов.