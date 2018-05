С начала года во всем мире отправлено около 10 триллионов SMS-сообщений

С начала 2012 года во всем мире уже отправлено около 10 триллионов SMS-сообщений, сообщили УНИАН в пресс-службе компании Ericsson

Если на заре развития услуги передачи сообщений, в 1995 году, на одного абонента в мире в среднем приходилось лишь 0,4 сообщения в месяц, то сегодня ежесекундно отправляется более 25 000 сообщений по всему миру. «А это значит, что в 2012 году были отправлены около 10 триллионов СМСок», - говорится в пресс-релизе.

В компании сообщили, что ровно 20 лет назад, 3 декабря 1992 года, в Великобритании началась эра SMS - в этот день с компьютера на телефон было отправлено первое SMS-сообщение - поздравление с наступающим Рождеством.

Мобильная телефония и услуга передачи SMS-сообщений, отметили в компании, «стали набирать популярность после разработки и внедрения бизнес-модели обслуживания по предоплате». Компания Ericsson была в числе первых, кто сделал возможным взимание оплаты за передачу SMS-сообщений в реальном времени, в результате чего эта услуга приобрела массовый характер.

По данным исследования Ericsson ConsumerLab за 2012 год, пользователи в возрасте от 13 до 17 лет предпочитают SMS-сообщения звонкам и электронной почте, особенно когда речь заходит о таких вопросах, как назначение свидания.

Собственный SMS-сервис запустила даже NASA: с его помощью любители астрономии могут получать уведомления на мобильный телефон каждый раз, когда над их домом будет пролетать Международная космическая станция.

Развитие технологии передачи коротких сообщений оказало влияние не только на общение между людьми, но и на сам язык общения. Сервисный лимит одного сообщения в 160 символов послужил толчком к появлению нового sms-языка. Его влияние оказалось настолько серьезным, что такие сокращения, как LOL (laughing out laud), OMG (oh my God), IMHO (in my humble opinion) и BFF (best friends forever) были включены в Оксфордский словарь английского языка.

Справка УНИАН. Компания Ericsson – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи, штаб квартира располагается в Стокгольме, Швеция. Ericsson работает в 180 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 90 тыс. человек. В 2011 году объем продаж компании составил 35 млрд долл.