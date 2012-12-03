На египетском курорте Шарм-эль-Шейх бастуют сотрудники аэропорта.

Как сообщают Вести.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС, из-за этого уже задержаны более 100 международных рейсов. Зал прилетов аэропорта полностью закрыт и не принимает туристов.

Свыше 150 сотрудников бастуют вторые сутки, требуя улучшения социальных условий работы, увеличения пособий и расследования многочисленных фактов коррупции в компании. Они недовольны тем, что Министерство гражданской авиации полностью игнорирует их требования.

Из-за забастовки все рейсы обслуживаются только через зал вылета. Это значительно увеличило нагрузку на воздушные ворота, спровоцировало столпотворение и негативно сказалось на регулярном авиасообщении. Самолеты садятся и взлетают со значительными временными задержками. Руководство аэропорта намерено привлечь персонал из других компаний, чтобы урегулировать возникшую проблему с обслуживанием международных авиарейсов.

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