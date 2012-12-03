УЗ предлагает купить за счет госбюджета вагоны, оборудованные для поездок инвалидов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") предложила в 2013 году направить из государственного бюджета Украины средства на приобретение 41 пассажирского вагона, оборудованного для поездок лиц с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», такое предложение заложено в проект капитальных инвестиций на 2013-й год.

Для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями в каждом вагоне выделено 6-8 посадочных мест, о которых информируют надписи «Места для инвалидов».

Специальные вагоны для перевозки инвалидов на колясках, железнодорожники включают в состав поездов по предварительным заявкам. За 10 месяцев 2012 года ими воспользовались 2232 человека - на 316 больше, чем годом ранее.

Всего в на железных дорогах Украины сегодня есть 19 специальных вагонов для перевозки инвалидов-колясочников.

Также по 2 места, приспособленных для перевозки инвалидов-колясочников, находятся в салонах новых скоростных межрегиональных электропоездов категории Интерсити+, по 4 места в межрегиональных двухэтажных электропоездах категории Интерсити.

В то же время, в «Укразлизныце» отмечают, что этого не достаточно для удовлетворения спроса на перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями и эта социальная сфера нуждается в государственной поддержке.

Кроме того, «Укрзализныця» осуществляет ряд мер для адаптации людей с ограниченными физическими возможностями на железнодорожном транспорте, в частности, улучшает для них сервис, создает безбарьерный доступ к объектам железнодорожной инфраструктуры, учитывает все необходимые требования при строительстве и реконструкции вокзалов, обеспечивает перевозки людей с особыми потребностями в специальных вагонах и на специально выделенных местах, осуществляет трудоустройство таких лиц на предприятиях железнодорожного транспорта.

В течение 2012 года реконструкция зданий 11 вокзалов осуществлена с учетом потребностей инвалидов (Донецк, Львов, Жмеринка, Казатин, Луцк, Артемовск -2, Изюм, Славянск, Павлоград -1, Харьков - Балашовский, Макеевка-Пассажирская), 31 вокзал был оборудован новыми переходами-пандусами и специальными спусками, на 3 вокзалах были обустроены места для парковки автотранспорта инвалидов (Жмеринка, Казатин, Тернополь), на 8 вокзалах созданы комнаты личной гигиены для инвалидов (Донецк, Львов, Харьков-Пассажирский, Мироновка, Вапнярка , Симферополь, Запорожье-1, Евпатория-Курорт).

Для оказания помощи лицам с ограниченными физическими возможностями на вокзалах узловых станций железных дорог работают специальные группы.

Также железные дороги Украины в 2012 году трудоустроили 849 человек с ограниченными возможностями.

Сейчас на железных дорогах Украины работает 9280 человек с ограниченными физическими возможностями.