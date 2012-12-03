Снег в Киеве убирают свыше 250 единиц спецтехники

Столичные автомагистрали расчищают от снега свыше 250 единиц снегоуборочной техники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом шла речь во время заседания штаба, состоявшегося сегодня в столичной администрации.

В усиленном режиме работают коммунальные службы города во всех районах. С привлечением дополнительной техники они расчищают снег и посыпают дороги и придомовые территории песчано-соляной смесью.

«По прогнозам Гидрометцентра, 6-8 декабря ожидается снижение температуры, которое будет сопровождаться осадками, поэтому в течение двух суток, пока погода будет способствовать, коммунальные службы должны максимально очистить дороги и улицы города, чтобы избежать гололедицы», – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак.

Также он прибавил, что утром на столичные улицы выйдут городские инспекторы, которые проконтролируют качество очистки столицы от снега. В случае ненадлежащей уборки балансовых территорий нарушителям будет вручено предупредительное предписание.