Москва снова стоит в многокилометровых пробках

Сильный снегопад, начавшийся во вторник ночью в Москве, привел к многочисленным мелким авариям на столичных дорогах и пробкам, которые к восьми утра, по данным "Яндекс.Пробок", достигли уже 9 баллов из 10, сообщает РИА «Новости».

На этой неделе в Москве установилась снежная и морозная погода. Южные циклонические вихри принесли в город снегопады. Сильный снег, начавшийся в ночь на вторник, должен утихнуть днем, температура воздуха составит от ноля до плюс 2 градусов.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", большие пробки возникли практически на всех автомагистралях, ведущих из области в центр. Так, пробка на Ленинградском шоссе в центр растянулась почти на 20 километров, на Минском шоссе - более 10 километров, почти такие же заторы на Калужском, Горьковском, Щелковском шоссе. Серьезные затруднения движения наблюдаются на протяжении всего МКАДа. Так, стоит внутренняя сторона дороги от Новорязанского до Варшавского шоссе - здесь водителям придется простоять в 18-километровой пробке. На внешней стороне МКАДа огромная пробка растянулась от Дмитровского до Пятницкого шоссе.

Движение затрудняют и многочисленные мелкие аварии. Как передает корреспондент РИА Новости, одно из подобных ДТП произошло на Ленинградском шоссе в районе съезда на Третье Транспортное кольцо. Автомобиль, который развернуло на трассе, полностью перегородил однополосный выезд на ТТК в сторону Дмитровского шоссе, и в этом месте образовался серьезный затор.

Снегопад привел к затруднению в движении и наземного общественного транспорта. Люди идут пешком до станций метро, если до них несколько остановок, не дожидаясь автобусов или маршруток. Последние подъезжают к метро переполненными, при этом, как рассказывают очевидцы, маршрутки не берут пассажиров у остановок, где плохо расчищен снег - они не подъезжают, боясь забуксовать.

На очистку столичных дорог от снега вышла снегоуборочная техника, а во дворах усиленно работают дворники.

Кроме того, в уборке тротуаров задействована малая механизированная техника.