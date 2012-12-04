На украинско-словацкой границе возникли очереди из 80 грузовиков

На Закарпатье на украинско-словацкой границе возникли очереди почти из сотни грузовых автомобилей.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Чопской таможни Виктория Сенгетовская.

По ее данным, по состоянию на вечер 3 декабря перед пунктом пропуска «Ужгород-Вишне Немецкое» Чопской таможни на украинско-словацкой границе скопилось около 80 грузовых транспортных средств в направлении выезда из Украины после выходных дней.

По данным таможни, основная причина образования очереди - это запрещение движения в выходные дни по дорогам Словакии. «Соответственно за эти дни скопилось несколько десятков грузовых фур на подъезде к пункту пропуска «Ужгород», - сообщила пресс-секретарь Чопской таможни.

Кроме того, по данным пресс-службы, у большинства российских и белорусских перевозчиков в конце года заканчиваются соответствующие международные разрешения для проезда по территории стран Евросоюза. Поэтому они выбирают словацкое направление, где такие разрешения на проезд не нужны.

Также много времени расходуется на обязательную процедуру сканирования при въезде на территорию Словакии, которую проходят все без исключения грузовики. Сейчас сканирование осуществляется одной рентгеновской установкой, пропускная способность которой ограничена. Так, сообщили на таможне, за минувшие сутки с 08.00 до 16.30 чопские таможенники оформили 87 грузовиков при возможности по меньшей мере вдвое больше. «Нужно учесть, что украинская сторона имеет пропускную способность 500 грузовиков в сутки, а словацкая – только 250, это также является причиной образования очередей», - сказала пресс-секретарь таможни.

Российские и белорусские перевозчики еще и потому выбирают украинско-словацкую границу, что при въезде в Словацкую Республику отсутствует лимит на ввоз дизтоплива. «В Венгрии и Польше введены лимиты в пределах 600 литров на один грузовик», - уточнила В.Сенгетовская.

В пресс-службе Чопской таможни также сообщили, что сейчас руководство Чопской таможни принимает максимально оперативные меры по устранению очереди на границе. В частности, проведены встречи со словацкими таможенниками и решено использовать на соседней стороне дополнительный сканер, чтобы ускорить таможенный контроль и уменьшить количество грузовиков на границе. «Также увеличено количество должностных лиц Чопской таможни для оперативного оформления грузовых транспортных средств», - сообщила пресс-секретарь Чопской таможни.

По данным пресс-службы, по состоянию на 8.00 вторника, 4 декабря, очередь существенно уменьшилась, сейчас перед пунктом пропуска уже вдвое меньше грузовых автомобилей.

Однако, уточняют в пресс-службе таможни, такие очереди будут возникать уже до конца года постоянно в связи с окончанием соответствующих международных разрешений для проезда по территории стран Евросоюза.

Справка УНИАН. Международный автомобильный пункт пропуска «Ужгород-Вишне Немецкое» - самый мощный на украинско-словацкой границе и единственный, который имеет грузовой терминал и способен пропускать грузовые автомобили.

Пропускная способность украинского грузового терминала пункта пропуска «Ужгород-Вишне Немецкое» составляет 500 грузовых автомобилей в сутки. Со словацкой стороны пропускная способность составляет 250 автомобилей.

В целом на украинско-словацкой границе расположены три пункта пропуска, из них один пешеходный и два автомобильные (один – только для легкового транспорта, другой – для легкового и грузового транспорта).