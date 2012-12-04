ЛЖД продлила маршрут рельсового автобуса "Львов-Луцк" до Киверцов
11:26, 04 декабря 2012Транспорт/Связь
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Львовская железная дорога продлила маршрут рельсового автобуса сообщением "Львов-Луцк" (региональный поезд № 802/801) до станции Киверцы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Львовской железной дороги.
Как отмечается в сообщении, маршрут продлен с учетом "многочисленных обращений пассажиров, пользующихся новым рельсовым автобусом".
Региональный поезд № 802/801 "Львов-Киверцы-Львов" будет курсировать с 10 декабря ежедневно, кроме вторника и среды. Расписание поезда не изменится. В связи с продлением маршрута рельсового автобуса отменяется курсирование поезда № 5476/5477 сообщением "Луцк-Киверцы-Луцк".
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