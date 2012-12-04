Оборот вагона-зерновоза внутри Украины за 11 месяцев сократился до 7,6 суток

Оборот вагонов-зерновозов внутри Украины за 11 месяцев 2012 года сократился более чем на 2 суток - до 7,57 суток. В то же время, оборот вагона-зерновоза за рубежом в течение ноября увеличился на 4 суток - до 22,47 суток.

Такие данные приводит Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

По данным «Укрзализныци», проблема задержки зерновозов за рубежом обусловлена тем, что все зерновозы - это вагоны инвентарного парка.

«Ежесуточно более 1 тыс. зерновозов, загруженных грузоотправителями Украине, в основном со жмыхом и продуктами перемола, движутся к Прибалтике и Беларуси, и вовремя не возвращаются назад. Вагоны активно используют за рубежом, как для внутренних перевозок, так и для перевозок грузов в другие страны СНГ», - сказал заместитель начальника Главного управления перевозок «Укрзализныци» Петр Лымарчук.

Он отметил, что проблема невозврата вагонов ранее была актуальна для парка полувагонов до их передачи на баланс вагоноремонтных предприятий «Укрзализныци» с предоставлением статуса вагона собственного парка.

По данным «Укрзализныци», за 11 месяцев 2012 года Прибалтийскими железнодорожными администрациями загружено и отправлено в другие страны (кроме Украины) 4 630 зерновозов, Казахстаном – 2 139 зерновозов.

С начала ноября Латвийская железная дорога загрузила 105 зерновозов «Укрзализныци» на свои станции и 199 - в другие государства. Белорусская железнодорожная администрация загрузила 167 зерновозов на свои станции и 78 за рубеж.

Среднесуточная доходность работы зерновоза инвентарного парка при перевозке грузов на территории Украины составляет более 900 грн, а при нахождении этих вагонов в странах СНГ за счет платы за пользование вагонами доходность зерновоза составляет всего 144 грн.

В октябре 2012 года из-за пребывания за пределами Украины 1307 вагонов-зерновозов «Укрзализныця» недополучила около 17,8 млн грн., бюджет Украины недополучил 7,8 млн грн.

Кроме того, в «Укрзализныце» отмечают, что «многие зернотрейдеры не соблюдают нормативных сроков погрузки-выгрузки зерновозов, превращая их в склады на колесах», что привело к увеличению в 2011 году внутреннего оборота вагонов-зерновоза на 0,11 суток.

По состоянию на конец ноября 2012 года, более 3-х суток грузится на элеваторах 56 зерновозов, свыше 2-х суток - 120 вагонов и 425 находятся под нагрузкой более суток - аналогичная ситуация повторяется ежедневно.

Справка УНИАН. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс., рабочий парк зерновозов – 8 650 вагонов, однако более 20% инвентарного парка зерновозов находится за пределами Украины.

Дефицит вагонов-зерновозов из-за физического износа подвижного состава в 2013 году составит 2 тыс. штук, в 2014 году – около 4,5 тыс., а в 2015 году – более 7,5 тыс. зерновозов.