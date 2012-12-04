У берегов Турции затонуло судно: на борту были 11 украинцев и россиянин

Перевозивший уголь сухогруз Volgo Balt 199 затонул сегодня у берегов Турции неподалеку от Стамбула. Без вести пропавшими считаются 12 моряков - 11 украинцев и россиянин.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление береговой охраны.

Сигналов SOS с затонувшего судна не поступало, сообщил представитель управления.

Поиски команды ведутся в Черном море в районе Шиле, где произошло ЧП. Они осложнены сильным штормом, который обрушился на район Мраморного моря, отмечает телекомпания NTV.

Стамбул и его окрестности с вечера 3 декабря находятся во власти стихии. По информации СМИ, сильный ветер, скорость которого временами достигает 80 километров в час, срывал крыши домов, вырывал с корнями деревья в ряде районов Мраморного моря. Из-за шторма во вторник было отменено паромное сообщение в Босфоре, разделяющем Стамбул на европейскую и азиатскую части.