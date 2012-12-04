Конкуренты госкомпании PKP создали организацию для развития ж/д рынка

Варшава. Конкурирующие с государственным железнодорожным гигантом Polskie Linie Kolejowe (PKP) компании создали организацию Pro Kolej, которая должна сконцентрироваться на развитии железнодорожного рынка в Польше.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, в новую организации вошли ряд компаний, работающих в стране, которые критикуют государственную РКР за деградацию отрасли в стране.

"Польский железнодорожный рынок является вторым крупнейшим в Европе и потенциально имеет очень большие возможности развития. Но не развивается", - сказал глава правления DB Schenker Rail Polska Кристиан Шрейер, слова которого приводит РАР.

Он отметил, что железнодорожные компании за последние 15 лет сумели всего лишь сохранить объемы грузовых перевозок, при том что весь рынок за это же время утроился.

Дополнительный объем грузов получили автомобильные компании вместо железнодорожников.

К.Шрейер привел данные из рапорта Мирового экономического форума, согласно которым Польша по уровню развития железнодорожной инфраструктуры занимает 62-ое место в мире - после Египта и Пакистана. В тоже время доступ к ней, за который надо платить входящей в PKP госкомпании PLK, стоит дороже, чем в Германии.

Глава правления крупнейшего пассажирского перевозчика в Польше, специализирующегося на региональных маршрутах, - Przewozy Regionalne Малгожата Кучевска-Ласка назвала одной из проблем отрасли отсутствие долговременной стратегии ее развития.

По ее словам, проблемой также являются ремонты железнодорожных путей, которые иногда длятся в 2-3 раза дольше, чем планировалось сначала.

Новая организация должна мониторить инвестиции, реализуемые на железной дороге в Польше, советовать, как их лучше внедрять, а также предлагать свои идеи для улучшения ситуации в отрасли.

В организацию, в частности, вошли DB Schenker Rail Polska, Przewozy Regionalne, CTL, Freightliner, Arriva, и Bombardier.

Как сообщал УНИАН, в ноябре государственный железнодорожный холдинг PKP презентовал план действий до 2016 года, направленный на улучшение ситуации в отрасли, на который планирует потратить около 9,4 млрд долл.

Справка УНИАН. В 2011 году работающие в Польше железнодорожные компании увеличили грузоперевозки на 6% - до 249,3 млн. тонн, а пассажироперевозки - на 0,6%, до 263,8 млн. человек.

Грузовыми перевозками в прошлом году занимались 52 компании, но крупнейшую долю - более половины объемов и почти 70% с учетом длины трасс - заняли компании, входящие в PKP.

Пассажирскими перевозками занимались 14 компаний, одной из крупнейших среди которых была входящая в госхолдинг PKP Intercity (14% рынка в объемах, и 46% с учетом длины трасс).