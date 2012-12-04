Железные дороги сэкономили 2,1 млн грн благодаря модернизации освещения станций

Железные дороги Украины за 10 месяцев 2012 года сэкономили 2,1 млн грн благодаря модернизации наружного освещения станций.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), всего в рамках Программы энергосбережения на железнодорожном транспорте Украины по хозяйству электрификации и электроснабжения за 10 месяцев 2012 года сэкономлено 3,5 млн грн.

Для экономии энергоресурсов на станциях, в частности, железнодорожники заменяют светильники, кабельно-проводниковую продукцию, прожекторные мачты, а также при необходимости осуществляют автоматизацию и секционирование систем освещения станций.

Среди комплекса мероприятий по модернизации наружного освещения наиболее затратными и эффективными с точки зрения экономии электроэнергии специалисты называют новые светильники. В частности, на новые заменили 128 светильников станции Винница, продолжаются работы по обновлению 79 светильников на станции Фастов.

Кроме того, проводятся работы по внедрению автоматизированного управления наружным освещением. Так, в зависимости от времени суток или прохода поезда, на станции осуществляется включение и отключение наружного освещения, благодаря чему в 2012 году уже сэкономлено 403 тыс. грн.

По данным специалистов «Укрзализныци», окупаемость комплексной реконструкции оборудования внешнего освещения станций в среднем составляет 3,5-4,5 года.

Справка УНИАН. В 2005-2006 году железные дороги Украины реализовывали программу поэтапной замены устаревшего электроосветительного оборудования и заменили более 16 тыс. светильников старого типа и 31 тыс. ламп старого типа, что позволило сэкономить 6,2 млн грн.

С 2007 по 2011 годы по программе энергосбережения на железнодорожном транспорте Украины заменено более 9 тыс. устаревших типов светильников, экономия составила 8,8 млн грн.

В целом за период с 2000 по 2011 годы объемы потребления электроэнергии на внешнем освещении объектов железнодорожного транспорта удалось сократить на 85 млн кВт/ч, что в денежном эквиваленте составляет около 96 млн грн.