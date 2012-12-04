СКМ объединяет транспортный бизнес в отдельный холдинг

Крупнейшая в Украине финансово-промышленная группа компаний System Capital Management Limited (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приняла решение о создании нового холдинга в рамках транспортного бизнеса Группы СКМ – «Трансинвест Холдинга». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СКМ.

Как сказано в сообщении, новый холдинг будет развивать направления строительства и ремонта железнодорожных путей. Основными потребителями продукции холдинга будут промышленные предприятия группы СКМ: металлургические и горно-обогатительные комбинаты, угольные шахты.

Предположительно в новый холдинг войдут компании «Донбасское транспортно-промышленное предприятие» и «Керченский стрелочный завод», ранее бывшие в управлении компании «Лемтранс», которая специализируется на грузовых перевозках.

Генеральным директором «Трансинвест Холдинга» назначен Андрей Шпилька, ранее возглавлявший «Северный ГОК», входящий в структуру холдинга «Метинвест».

Комментируя создание нового холдинга, А.Шпилька, в частности, отметил, что протяженность внутренних железнодорожных путей на предприятиях Группы СКМ превышает 3 500 км, и все они нуждаются в постоянном обслуживании, ремонте и замене стрелочных переводов. «Мы создаем компанию, которая будет на этом специализироваться. Параллельно мы видим потенциал в комплексном предоставлении этой услуги и на внешних рынках, в первую очередь, в странах СНГ», – цитирует пресс-служба слова новоназначенного генерального директора «Трансинвест Холдинга».

Справка УНИАН. деятельность Группы компаний СКМ сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу компаний СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест», транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс» и другие.

100% акций Компании СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.