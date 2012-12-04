Киев задолжал ЮЗЖД за обслуживание городской электрички около 53 млн грн

Задолженность Киевской городской государственной администрации перед Юго-Западной железной дорогой (ЮЗЖД) за обслуживание городской электрички на сегодняшний день составляет 52-53 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Гудков.

«Договор с ЮЗЖД не выполняется, Киев не доплачивает», - сказал он.

А.Гудков отметил, что ЮЗЖД добивалась выплат от Киевской администрации через суд. Кроме того, он сообщил, что «Укрзализныця» ведет систематические переговоры, переписки, а также инициирует судебные разбирательства для получения от облгосадминистрации компенсации за пригородные железнодорожные пассажирские перевозки.

«Облгосадминистрации не закладывают средства для компенсации в бюджет, а тех средств, которые закладываются, не хватает», - сказал он.

А.Гудков напомнил, что в 2013 году может заработать механизм госзаказа на пригородные пассажирские перевозки, который урегулирует вопрос финансирования таких перевозок.