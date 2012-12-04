«Укрзализныця» предлагает установить госзаказ на пригородные перевозки

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» предлагает установить государственный заказ на объемы и финансирование пригородных железнодорожных пассажирских перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый заместитель начальника Главного управления пригородных пассажирских перевозок «Укрзализныци» Александр Гудков.

По его информации, соответствующий проект постановления Кабинета Министров разработан и в данное время находится на согласовании в министерствах и ведомствах.

«Проект постановления отправлен в ряд министерств для согласования. Он предусматривает договорные взаимоотношения с облгосадминистрациями. Думаю, что в 2013 году этот документ уже будет». Кроме того, А.Гудков сообщил, что «Укрзализныця» считает допустимым возобновить практику ежегодного повышения железнодорожных тарифов на пригородные перевозки на уровне 5-20 процентов.

«Переговоры повышения тарифов ведутся. В 2012 году тарифы на пригородные перевозки не повышались. Хотя ежегодно тариф повышался на 5-20 процентов. Поднять тарифы без согласования с обладминистрациями мы не можем».

Кроме того, А.Гудков отметил, что в случае 100-процентной компенсации железной дороге расходов на пригородные перевозки, вопрос поднятия тарифов не будет актуальным. «Облгосадминистрация может компенсировать нам 100 процентов расходов и тогда не нужно повышать цены», - сказал он.

Кроме того, А.Гудков сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с облгосадминистрациями по созданию пригородных железнодорожных пассажирских компаний. В частности, на сегодняшний день предлагается создание 11 дирекций, которые войдут в состав этих компаний.

Гудков сообщил, что за последние 5 лет расходы железных дорог от пригородных пассажирских перевозок составили 16 миллиардов гривен, в то время, как доходы 1,2 миллиарда гривен. А компенсация за перевозку льготников составила 700 миллионов гривен.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила, что для удержания существующих тарифов на пассажирские железнодорожные пригородные перевозки необходимо предусмотреть в государственном и местных бюджетах около 3,5 млрд грн для компенсации затрат железных дорог.

Также «Укрзализныця» заявляла, что существующие тарифы на пассажирские перевозки в пригородном сообщении остаются в разы ниже себестоимости перевозок и демпинговыми на рынке транспортных услуг.

Убытки железных дорог Украины от пригородных пассажирских перевозок в 2011 году, по оперативным данным, составили 3,1 млрд грн, что на 10,9% больше по сравнению с 2010 годом.

Основными причинами убыточности пригородных пассажирских перевозок является недополучение суммы компенсации за перевозку пассажиров, в том числе льготных категорий граждан, из-за невыполнения со стороны местных органов власти статьи 9 закона о железнодорожном транспорте, а также низкие тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении.