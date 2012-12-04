«Борисполь» установил в терминале D киоски саморегистрации пассажиров

Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) установил в терминале D киоски саморегистрации пассажиров CUSS (англ. Common Use Self Service), которые позволяют самостоятельно регистрироваться на рейсы авиакомпаний и выбирать место в самолете. Как говорится в сообщении аэропорта, зарегистрироваться с помощью киосков CUSS можно пока на рейсы авиакомпании KLM.

В ближайшее время планируется предусмотреть возможность саморегистрации пассажиров авиакомпаний AirFrance, Lufthansa и Austrian Airlines.

Также аэропорт ведет переговоры по привлечению других авиакомпаний.

Киоски CUSS оборудованы сенсорным экраном, паспортридером, считывателем 2Dbar-кодов, считывателем кредитных карт и принтером посадочных талонов.

Для регистрации на рейс пассажир может воспользоваться тремя способами регистрации. Основные опции выводятся на дисплее и позволяют получить посадочный талон, в частности, с помощью кредитной карты или карты часто летающего пассажира (например, Miles & More).

Для регистрации пассажиру достаточно поместить в считывающее устройство кредитную карту, карту Miles & More или карту MasterСard с функцией PayPass.

Если пассажир желает зарегистрироваться с помощью паспорта, он прикладывает его к сканеру, после чего вводит номер рейса, направление или код бронирования рейса.

Кроме того, зарегистрироваться можно путем простого ввода фамилии и кода бронирования рейса в соответствии с распечатанным подтверждением бронирования в пассажирской квитанции.

В случае, когда пассажир уже зарегистрировался и желает внести изменения (например, для выбора другого посадочного места), он может это сделать, приложив к сканеру свой посадочный талон или дисплей мобильного телефона штрих-кодом вверх.

Для пассажиров, зарегистрированных с помощью киоска CUSS, регистрация багажа происходит без очередей на специально отведенной стойке Baggage Drop Off.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

В 2011 году аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек, за 10 месяцев 2012 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 7% - до 7,393 млн пассажиров.