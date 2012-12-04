Польская PKP Intercity объявила тендер на закупку поездов за 250 млн евро

Варшава. Польская железнодорожная компания PKP Intercity объявила тендер на покупку 20 составов поездов за 250 млн евро, сообщила УНИАН пресс-служба компании.

PKP Intercity определила дедлайн для подачи заявок - 29 января 2013 года.

Компания хочет закупить поезда, способные развивать скорость до 160 километров в час, на трассы Варшава-Быдгощ, Ольштин-Краков, Гдыня-Катовице и Краков-Щечин.

У победителя тендера будет 30 месяцев для реализации заказа.

Кроме поставки составов, победитель также будет обязан обеспечить их техническое обслуживание минимум 15 лет.

"Реализация проекта позволит улучшить коммуникацию между крупными городами во всей Польши и комфорт поездок, в том числе для инвалидов, и сделает поездки более быстрыми ", - отметила пресс-служба компании.

Глава правления PKP Intercity Януш Малиновский сообщил, что с 2015 года благодаря программам модернизации подвижного состава компания будет иметь больше новых поездов и вагонов, чем старой генерации.

К этому времени на инвестиции в обновление подвижного состава компания планирует направить почти 1 млрд евро, часть из которых рассчитывает получить в рамках программ помощи Евросоюза Польше.

Как сообщал УНИАН, в ноябре польские власти утвердили программу развития железнодорожного государственного холдинга Grupa РКР, в который входит PKP Intercity, до 2016 года, предусматривающую инвестиции на модернизацию этой отрасли в Польше в объеме 9,4 млрд долл.

Справка УНИАН. PKP Intercity специализируется на перевозках между крупнейшими городами в Польше и в международном сообщении. В прошлом году перевезла почти 37 млн пассажиров, получив убыток в размере около 8,5 млн долл.

В прошлом году компания с учетом длинны трасс, на которые перевозились пассажиры, заняла первое место в стране с почти 46% долей, а по количеству пассажиров - четвертое - с 14% долей.