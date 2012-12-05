Ленинградскую площадь в Киеве планируют переименовать в Дарницкую

Жители левобережных районов Киева хотят переименовать Ленинградскую площадь Днепровского района Киева в Дарницкую площадь.

С такой инициативой общественность левобережной части города обратилась к председателю комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александру Бригинцу, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Наша комиссия не будет спешить с согласованием этого вопроса для того, чтобы выяснить всестороннее мнение киевлян. Хотя для меня лично желание общественности полностью понятно. В Киеве существует площадь, которая носит имя уже несуществующего города, – это нелогично», - считает А.Бригинец.

По его словам, поскольку жилые дома, расположенные на этой площади, имеют адреса прилегающей к ней улиц, то и материальные затраты на переименование и изменение в документах будут минимальны.

«Каким образом будет изучаться общественное мнение, сказать трудно. На мой взгляд, это может быть или референдум, или опрос, который можно провести под эгидой Днепровской РГА», - предложил А.Бригинец.

***Ленинградская площадь - площадь в Днепровском районе Киева. Расположенная между проспектом Воссоединения, проспектом Мира, улицей Строителей, проспектом Юрия Гагарина, улицей Ивана Сергиенко, улицей Владимира Сосюры, Пражской улицей и Харьковским шоссе.

Возникла в 50-ые годы ХХ века на месте бывшего контрольного пункта (КП), который существовал при въезде в город. В ряде источников 1940-50-х годов фигурирует под названием площадь КП. Нынешнее название - с 1958 года.