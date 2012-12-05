ЕБРР предоставит «Украинской новой перевозочной компании» финансирование на 23 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет пакет финансирования на сумму до 23 млн долл. «Украинской новой перевозочной компании» (УНПК), которая предоставляет транспортные услуги в Украине и России.

Об этом сказано в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, финансирование ЕБРР позволит УНПК расширить свою деятельность и улучшить качество услуг, предоставляемых украинским и зарубежным клиентам.

По информации ЕБРР, данный проект поможет УНПК выполнить программу увеличения подвижного состава, предусматривающую приобретение до 500 вагонов (полувагонов) с целью расширения деятельности и увеличения доли рынка.

«Данный совместный проект с УНПК создает уникальную возможность для повышения качества грузовых перевозок в Украине и регионе путем закупки новых вагонов. Он также будет способствовать увеличению роли частного сектора в железнодорожных перевозках, а следовательно, и увеличению конкуренции, что отвечает стратегии ЕБРР в железнодорожном секторе Украины», - отмечается в сообщении.

При этом в ЕБРР подчеркнули, что проект является результатом успешного политического диалога между банком, правительством Украины и «Укрзализныцей», направленного на создание благоприятных условий для частных инвестиций в вагонный парк страны. В данном проекте используется опыт реализации подобных инициатив ЕБРР в Восточной Европе, которые продемонстрировали преимущества частных инвестиций в грузовой вагонный парк и обеспечили конкуренцию в этом сегменте железнодорожного сектора.

Справка УНИАН. УНПК является 100% дочерним предприятием группы Globaltrans Investment PLC (GTI) – одного из крупнейших частных операторов железнодорожных грузовых перевозок в России, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже.

В январе-июне 2012 года УНПК получила 76,73 млн грн чистого дохода, чистая прибыль составила 21,98 млн грн.

Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля.

Чистая прибыль Globaltrans за январь-июнь 2012 г., по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО), практически не изменилась и составила 159,5 млн долл. против 159,3 млн долл. за аналогичный период 2011 года.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на конец октября 2012 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 8 млрд евро (10 млрд долл.) в рамках 327 проектов.