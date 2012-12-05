Государственные вагонные компании за 11 месяцев перевезли 117 млн тонн грузов

Государственные вагонные компании, координацию деятельности которых осуществляет госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ), за 11 месяцев 2012 года перевезли 117 млн тонн грузов, что составляет около 30% всех грузов, перевезенных железными дорогами Украины.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), всего железные дороги Украины за 11 месяцев перевезли 422 млн тонн грузов.

В частности, вагоны, находящиеся под управлением УТЛЦ, перевезли 4 млн тонн импортных грузов, 26 млн тонн грузов на экспорт и 87 млн тонн грузов во внутреннем сообщении.

С начала 2012 года УТЛЦ заключил 840 договоров, в том числе 715 на перевозку во внутреннем сообщении и 125 договоров с компаниями, которые занимаются транзитными перевозками на организацию внутренних и экспортно-импортных перевозок.

При этом 250 договоров заключено с экспедиторскими компаниями.

По словам директора УТЛЦ Владимира Иващука, «часть предприятий вообще отказывается вкладывать «прямые» договоры с нами без участия экспедитора».

«Выбор экспедитора груза - право грузоотправителя. В таких условиях конкуренция между экспедиторскими компаниями достаточно высока и это мировая практика», - сказал он.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) в конце 2011 года в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ объединяет всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.