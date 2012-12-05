ПЖД назначила на праздники два дополнительных поезда в Симферополь

Приднепровская железная дорога (ПЖД) назначила два дополнительных поезда в период новогодних и рождественских праздников в/из Симферополя.

Как сообщает ПЖД, в частности, Приднепровская железная дорога назначила дополнительный поезд № 238/237 Симферополь-Киев и № 502/501 Днепропетровск-Симферополь.

Кроме того, Московская железная дорога назначила дополнительные поезда № 233/234 Москва — Севастополь и №217/218 Москва — Днепропетровск.

ПЖД сообщает, что дорога продолжит рассматривать вопрос о назначении дополнительных поездов и увеличения до максимально допустимого количества вагонов в составах ежегодных поездов в наиболее популярных направлениях.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») по состоянию на 27 ноября увеличила количество рейсов дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 135.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.