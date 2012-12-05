«Укрзализныця» с 25 января введет дополнительные остановки поезда Одесса-Киев

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с 25 января 2013 года введет 6 дополнительных остановок поезда № 106 Одесса — Киев.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», дополнительные остановки вводятся по станциям Рахны, Крыжополь, Рудница, Кодыма, Слободка, Раздельная-1.

В обратном направлении на этих станциях поезд № 105 Киев - Одесса будет останавливаться с 26 января 2013 года.