"АэроСвит" намерен восстановить график платежей по своим обязательствам

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" намерена восстановить график платежей по своим обязательствам, нарушенный из-за задержек поступлений на счета авиакомпании.

Об этом говорится в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

«Из-за задержки поступления средств на счета "АэроСвита" в сезон низкого спроса, авиакомпанией, к сожалению, был нарушен график расчетов за услуги аэронавигации и обслуживания в ряде аэропортов. По этой причине в последние дни был задержан ряд рейсов. "АэроСвит" поэтапно восстанавливает платежи в рамках графиков, согласованных с партнерами. В частности, сегодня уже осуществлены очередные проплаты за предоставленные услуги», - говорится в сообщении авиакомпании.

В то же время, «АэроСвит» выразил удивлением заявлением аэропорта «Шереметьево» о задолженности авиакомпании.

«Авиакомпанию "АэроСвит" и московский аэропорт связывает многолетнее сотрудничество. В своих сообщениях о текущих производственных показателях "Шереметьево" неоднократно выделяло вклад украинской авиакомпании в рост количества пассажиров, обслуженных аэропортом. С учетом этого, а также наличия ряда неурегулированных "АэроСвитом" и "Шереметьево" вопросов по срокам и процедуре расчетов, вызывает удивление некорректное заявление аэропорта с призывом к пассажирам пользоваться рейсами других авиаперевозчиков», - говорится в сообщении «АэроСвита».

В авиакомпании отмечают, что в настоящее время для повышения эффективности операционной деятельности "АэроСвит" приступил к реализации программы снижения расходов, в рамках которой будут сокращены затраты на пассажирский, перронный хендлинг и другие услуги.

В частности, ведется перезаключение договоров с операторами услуг в ряде аэропортов, готовится передача на аутсорсинг наземного обслуживания пассажиров и воздушных судов компании в базовом аэропорту "Борисполь".

Кроме того, менеджмент "АэроСвита" готовит план масштабной реструктуризации, который в ближайшее время представит его на рассмотрение акционерам компании.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Международный аэропорт «Шереметьево» (Москва, РФ) заявил, что с 10 декабря намерен приостановить обслуживание рейсов украинской авиакомпании «АэроСвит» из-за задолженности. По данным Федерального агентства воздушного транспорта Российской федерации (Росавиация) задолженность «АэроСвита» перед аэропортом Шереметьево за аэропортовое обслуживание составляет 95 млн рублей.

Всего задолженность «АэроСвита» за аэронавигационное обслуживание на трассах в воздушном пространстве России составляет 1,068 млн долларов, задолженность за аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома – более 178 тыс. долларов.

При этом Росавиация ввела с 27 ноября ограничения для чартерных рейсов воздушных судов «АэроСвита», однако в одностороннем порядке приняла решение о продлении срока погашения задолженности и пролонгации аэронавигационного обслуживания регулярных рейсов «АэроСвит» до 10 декабря текущего года.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту "Борисполь". Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступит к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.