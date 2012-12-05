«Киевстар» внедрил систему AntiSPAM для контроля и блокировки SMS-трафика

Оператор мобильной связи «Киевстар» ввел в эксплуатацию систему SMS AntiSPAM, которая анализирует входящий SMS-трафик с других телекоммуникационных сетей, позволяет управлять входящим SMS-трафиком, который поступает на номера абонентов «Киевстар», и блокировать его в случае, если он является спамом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в среду директор по развитию продуктов и нового бизнеса «Киевстар» Алексей Киреев.

По его словам, действие системы SMS AntiSPAM распространяется на весь SMS-трафик, который приходит из разных каналов. Система позволяет отслеживать поступление спам-сообщений в режиме онлайн, устанавливать различные фильтры, блокировать нежелательный трафик.

По информации А.Киреева, в сеть «Киевстар» ежемесячно поступает около 1 млрд СМС-сообщений. При этом массовыми считаются рассылки 1 тыс. сообщений с одного номера в течение суток.

По данным компании, 50% массовых рассылок в сети «Киевстар» идут от оптовых партнеров, которые заключили соответствующее соглашение с компанией, 45% - с номеров других операторов, с которыми подписаны соответствующие соглашения, 3% составляют услуги «СМС/ММС рассылка» для малого и среднего бизнеса, а около 2% - сообщения о скидках от партнеров «Киевстара» по услуге «Мои скидки».

При этом для проведения коммерческих массовых рассылок СМС-сообщений «Киевстар» оговаривает с партнером обязательное подтверждение согласия абонента на получение информации.

Согласно Правилам предоставления и получения телекоммуникационных услуг, под спамом понимаются сообщения, которые без предварительного согласия потребителя преднамеренно массово отправляются на его почтовый адрес или телефон.

Напомним, «Киевстар» внедрил услугу «Стоп-лист», которая позволяет блокировать звонки и сообщения с определенного номера, не уведомляя об этом абонента-отправителя.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс.

Общий доход «Киевстара» в 2011 году составил почти 13,1 млрд грн.