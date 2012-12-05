Таможенники Украины и РФ будут вместе бороться с правонарушениями в авиасообщении

Представители Государственной таможенной службы Украины и Федеральной таможенной службы Российской Федерации договорились о взаимной борьбе с таможенными правонарушениями на каналах авиационных перевозок. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гостаможслужбы со ссылкой на результаты встречи украинских и российских таможенников, прошедшей в Одессе.

Как сказано в сообщении, стороны также договорились обмениваться информацией о нарушениях таможенного законодательства на российско-украинской границе, а также информацией о транзитных перевозках, что позволит предупредить незаконное перемещение высоколиквидных товаров через таможенную границу.

Как отметил по итогам встречи заместитель Гостаможслужбы Степан Дериволков, украинские и российские таможенники демонстрируют значительные результаты совместной работы, в том числе в сфере борьбы с контрабандой наркотиков и кинологии.

Как сообщал УНИАН, по данным Федеральной таможенной службы России, Украина является главным торговым партнером РФ среди стран СНГ. В октябре 2012 года посол Украины в России Владимир Ельченко констатировал, что динамика товарооборота между странами сохраняется. В прошлом году, по словам В.Ельченко, товарооборот составил 55,5 млрд долларов, а за 6 месяцев 2012 года - 26 млрд долларов.

При этом украинские таможенники активно сотрудничают с китайскими коллегами и готовятся имплементировать Рамочную стратегию таможенного сотрудничества с ЕС.