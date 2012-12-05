Перевозки поездом «Викинг» по Украине за 10 месяцев выросли в 5 раз

За 10 месяцев текущего года по территории Украины поездом комбинированного транспорта «Викинг» перевезено 11,6 тыс. TEU, что в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2011 года, когда было перевезено 2,3 тыс. TEU.

Об этом было сказано во время четырнадцатого заседания Украинско-Литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, которое состоялось 4-5 декабря в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как отметили специалисты, это произошло благодаря эффективным мероприятиям, проведенным Украиной на протяжении 2012 года.

Украина и Литва и в дальнейшем будут принимать меры по популяризации работы поезда «Викинг», заинтересованность в использовании которого у грузоотправителей все возрастает, отмечается в пресс-релизе. Украинская и литовская стороны договорились продолжать работу по привлечению других стран, в частности, с учетом необходимости загрузки поезда «Викинг» как в направлении Черное Море - Балтийское море, так и в обратном.

Также участники обсудили перспективы развития контрейлерных перевозок поездом «Викинг», в частности договорились детальнее изучить на уровне железнодорожных администраций и таможенных служб Украины и Литвы возможность отработки технологий этих перевозок.

Кроме того, было отмечено успешное проведение пилотного эксперимента с использованием электронных замков с функциями RFID и GPS-GSM навигации и достигнуты договоренности и в дальнейшем внедрять использование электронного пломбирования. Также решено продолжать работу по совершенствованию контрольных процедур поезда «Викинг». Например, украинские пограничники уже упростили процедуру пограничного контроля, которая сейчас занимает только 30 минут.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1733 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал регулярное курсирование три раза в неделю. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.