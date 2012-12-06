Контейнерный поезд ZUBR в 2012 году перевез более 3,7 тыс. контейнеров

Контейнерный поезд ZUBR, который с февраля 2012 года начал курсировать регулярно по установленному графику движения, независимо от количества вагонов в составе поезда, за 10 месяцев перевез 3738 контейнеров (7189 TEU).

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в частности, поезд ZUBR за 10 месяцев перевез 287 контейнеров 20-футовых и 3451 - 40-футовых.

В 2013 году «Укрзализныця» планирует увеличить объемы перевозок в составе поезда ZUBR на 20-30%.

ZUBR - это совместный проект между железнодорожными администрациями Украины, Республики Беларусь, Латвийской и Эстонской Республик.

Украина присоединилась к проекту в сентябре 2009 года, но отправлять контейнеры со станций Украины в составе поезда ZUBR начали с февраля 2012 года.

Сначала с украинских станций он отправлялся дважды в неделю, а в связи с ростом экспортно-импортных перевозок, ZUBR с 14 мая отправляется три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, независимо от количества вагонов в составе поезда.

В состав поезда «ZUBR» включены контейнеры назначением на станции Беларуси, Латвии и Эстонии.

С целью расширения географии курсирования поезда 4 апреля этого года в Таллинне (Эстония) к проекту присоединилась польская сторона - ООО ПКП «ЛХС».

29 ноября этого года в Киеве к проекту подключен ГП «Железная дорога Молдовы».

Справка УНИАН. Контейнерный поезд ZUBR курсирует по маршруту Украина - Беларусь - Латвия - Эстония и обратно. Перевозки в составе поезда осуществляются между железнодорожными станциями четырех государств, открытыми для работы с крупнотоннажными контейнерами. Для проекта установлены специальные тарифные условия, обеспечены упрощенные процедуры пограничного и таможенного контроля.