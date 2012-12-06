ЮЖД на праздники увеличила количество рейсов поезда Харьков – Ужгород

Южная железная дорога на новогодние и рождественские праздники увеличила количество рейсов дополнительного поезда сообщением Харьков – Ужгород.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

К указанным ранее датам курсирования дополнительного скорого ночного поезда №225/226 Харьков - Ужгород (28-30 декабря и 2-12 января отправлением из Харькова, 29-31 декабря и 3-13 января отправлением из Ужгорода) дополнительно назначено:

- №225 сообщением Харьков-Ужгород на 26-27 декабря и 1 января. Отправление из Харькова в 00:09, прибытие в Ужгород в 03:56 на следующие сутки, с остановками в пути следования по станциям Киев 9:57-10:17, Тернополь 18:46-18:51, Львов 21:16-21:46.

Поезд №226 сообщением Ужгород-Харьков на 27-28 декабря и 2 января. Отправление из Ужгорода в 11:17, прибытие в Харьков в 15:05 на следующие сутки, с остановками в пути следования по станциям Львов 18:10-18:30, Тернополь 20:57-21:03, Киев 04:36-04:56.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») по состоянию на 27 ноября назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники, которые совершат 135 рейсов, в том числе 19 рейсов поезда № 225/226 Харьков-Ужгород.