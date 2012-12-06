«Укрзализныця» увеличила количество рейсов дополнительных поездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») по состоянию на 6 декабря назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники, которые совершат 210 рейсов, в том числе в западном направлении 153 рейсов, в крымском направлении 42 рейса и несколько дополнительных рейсов из Одессы, Винницы, Гайворона, Измаила, Херсона.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», Одесская железная дорога назначила дополнительно 23 рейса, Приднепровская железная дорога назначила 63 рейса, Юго-Западная железная дорога - 74 рейса, Донецкая железная дорога - 6 рейсов, Южная железная дорога – 34 рейса, Львовская железная дорога - 10 рейсов.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») по состоянию на 27 ноября увеличила количество рейсов дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 135.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.