Samsung планирует в 2013 году открыть в Харькове научно-исследовательский центр

Корпорация Samsung Electronics планирует открыть в 2013 году в Харькове научно-исследовательский центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Ким Ын-Цжун во время встречи с руководством ОГА и Харьковского областного совета.

«У компании Samsung Electronics есть планы создания до марта 2013 года масштабного научно-исследовательского центра в Харькове. Думаю, на такое решение компании повлияло два фактора: то, что Харьков является индустриальным и техническим центром Украины, а также, что ваш город обладает наилучшими в Украине условиями для внедрения и развития новых технологий. Нам хотелось бы попросить предоставить корпорации возможность трудоустроить самых талантливых и способных инженеров, которые смогли бы работать над инновациями», – сказал Ким Ын-Цжун.

Посол также отметил, что договоренность о поддержке IT-инициатив корейских компаний в Украине была достигнута во время визита в Корею Президента Украины Виктора Януковича в марте 2012 года. По его словам, компания Samsung Electronics и научно-исследовательский центр Samsung в Украине планируют до конца 2013 года трудоустроить более 2000 украинских инженеров. В частности, компания намерена активно сотрудничать с Харьковом.

В свою очередь первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Валентин Дулуб заверил, что этот проект будет иметь поддержку со стороны облгосадминистрации.

«Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин подтвердил, что мы обязательно поддержим вашу инициативу. Харьковская область заинтересована в том, чтобы наш научный потенциал и наши высококвалифицированные специалисты в области IT-технологий и электроники нашли работу в этом научно-исследовательском центре. Полагаю, желающих будет достаточно много – это прекрасная возможность для выпускников наших учебных заведений развивать свои способности. Безусловно, мы заинтересованы в инвестициях в Харьковскую область и рабочих местах для наших специалистов», – сказал В.Дулуб.

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. — один из мировых лидеров в области производства полупроводников, телекоммуникационного и др. оборудования. Консолидированные продажи компании в 2011 году составили 143,1 млрд долл. Штат Samsung Electronics насчитывает около 222 тыс. сотрудников, работающих в 71 стране мира.