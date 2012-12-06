Польская PКР решила передать треть вокзалов органам местного самоуправления

Варшава. Польская государственная железнодорожная компания PKP (Polskie Koleje Państwowe) намерена в ближайшие годы передать около 800 железнодорожных вокзалов из 2,5 тыс. на баланс органам местной власти, что позволит сэкономить средства на их содержание.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом польскому агентству Newseria сообщил член правления РКР Пьотр Чижкович.

Он отметил, что органы местного самоуправления получают на свой баланс железнодорожные вокзалы, как правило, бесплатно и используют их для создания библиотек, музеев или делают там офисы городских служб. Ряд органов местного самоуправления получают вокзалы в рамках налоговых взаимозачетов с РКР.

"С экономической точки зрения для нас это все равно выгодно, потому что обычно на таких объектах имеем только расходы, начиная от налогов и до расходов на содержание", - отметил Чижкович.

По его словам, содержание одного вокзала в зависимости от его площади стоит от 1 до десятков миллионов долларов.

Он также сообщил, что около 2 тыс. железнодорожных вокзалов в Польше из-за слабого пассажиропотока необходимо переоборудовать под другие цели, например, под коммерческие центры.

РКР до 2015 года намерена потратить на модернизацию принадлежащих ей железнодорожных вокзалов более 300 млн долл., часть из которых получит в рамках дотации бюджета и средств помощи Евросоюза, а также частных инвесторов, которые реализуют совместные с компанией проекты по строительству торговых и офисных помещениях на расположенных возле вокзалов территориях.

В 2011 году затраты компании на ремонт и модернизацию железнодорожных вокзалов составлял почти 80 млн долл., более половины из которых обеспечил польский бюджет. Евросоюз выделил чуть больше 20 млн долл., а сама компания - 11,5 млн долл.

Cправка УНИАН. Правительство Польши создало группу компаний PKP в рамках реструктуризации железнодорожного транспорта страны и подготовки его к приватизации в 2001 году. В ноябре текущего года власти утвердили план развития компании до 2016 года, который предусматривает приватизацию части входящих в холдинг дочерних компаний.