Польша намерена продать до 50% крупнейшего ж/д перевозчика в стране

Варшава. Польский государственный железнодорожных холдинг PKP (Polskie Koleje Państwowe) планирует в следующем году продать на фондовой бирже до 50% акций входящего в него крупнейшего грузоперевозчика в стране и второго в Европе - компанию PKP Cargo.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил глава правления PKP Якуб Карновский агентству РАР.

Он отметил, что вырученные от этой продажи средства составят большую часть необходимых для выплаты в следующем году долгов РКР в размере более 300 млн долл. РКР планирует продать от 25 до 50 процентов минус одна акция компании.

Карновский не исключил возможности выпуска PKP Cargo облигаций в случае неблагоприятной для продажи госпакета рыночной ситуации, напомнив, что в 2011 году компания успешно продала свои бумаги на 180 млн евро. "Мы получаем сигналы с рынка, что если бы решились на выпуск таких облигаций, то есть большая вероятность на успех", - сказал он.

Карновский добавил, что РКР намерена продать также ряд других больших и мелких компаний, назвав среди них самую убыточную из входящих в госхолдинг Polskie Linie Kolejowe, которая управляет всей железнодорожной инфраструктурой в Польше.

Как сообщал УНИАН, в ноябре текущего года РКР утвердила план своего развития до 2016 года, который, среди прочего, предусматривает приватизацию ряда входящих в холдинг компаний, что должно повысить качество предоставляемых услуг и улучшить финансовые показатели холдинга.

Компания за счет продажи госпакетов намерена погасить часть своего долга составляющего, по последним данным, около 1,4 млрд долл

В 2011 году PKP Cargo получила рекордную за всю историю компании прибыль в размере 75 млн долларов, что почти в 4 раза больше, чем 2010 году. Доходы компании выросли на около 10% до 1,6 млрд долларов.

В прошлом году компания заняла более 50% рынка грузоперевозок в Польше в расчете массы грузов и более 60% в так званных "грузовых перевозках" (с учетом протяженности трасс).

PKP Cargo является крупнейшим после немецкой Deutsche Bahn железнодорожным грузоперевозчиком в Европе.