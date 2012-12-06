Погранпереход «Новая Гута» будет реконструирован для расширения пропускной способности

Пограничный переход «Новая Гута» на белорусско-украинской границе расширит свою пропускную способность.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил 6 декабря председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник на заседании руководителей приграничных областей Беларуси и Украины.

«Уже подготовлено техзадание по его реконструкции. Реконструкция пограничного перехода позволит сократить время, затраченное на пересечение границы как гражданами, так и транспортом, и содействовать развитию экономических отношений», - цитирует В.Дворника агентство БЕЛТА.

В.Дворник также отметил высокий уровень сотрудничества Украины и Беларуси на примере совместного предприятия, которое создали в Гомеле Крюковский вагоностроительный завод и Гомельский вагоноремонтный завод.

«Производимые на этом предприятии пассажирские вагоны успешно реализуются на рынках Беларуси, России и Казахстана. Потребителям отправлено уже более 100 вагонов. Сформирован портфель заказов на 2013 год, а в перспективе здесь будут производиться вагоны для Минского метрополитена», - подчеркнул В.Дворник.

Он отметил также наличие положительной динамики по росту товарооборота между областью и приграничными регионами Украины.

«В частности, с Черниговской областью объем взаимной торговли вырос в два раза, с Волынской - в четыре раза. На Украине высоким спросом пользуются продукты питания, произведенные на Гомельщине. Белорусские предприятия закупают ферросплавы, коксующий уголь, другие компоненты для промышленности», - сообщил В. Дворник.

Как сообщал УНИАН, в Гомеле 6 декабря прошло заседание Межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества под председательством первого вице-премьер-министра Беларуси Владимира Семашко и первого вице-премьер-министра Украины Валерия Хорошковского.

По итогам заседания руководители приграничных областей двух государств подписали протокол, в котором отмечены пути расширения дальнейшего сотрудничества.