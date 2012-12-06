УЗ назначила на 7 декабря дополнительные дневные поезда «Интерсити+» Киев-Харьков

«Укрзалізниця» на пятницу, 7 декабря, назначила курсирование дополнительных фирменных дневных скоростных поездов «Интерсити+» «Киев-Харьков-Киев».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Южной железной дороги, на 7 декабря назначен поезд №162 сообщением «Киев-Харьков». Отправление из Киева 07.12.2012 в 12:15, с остановками в пути следования по станциям Миргород 14:15 – 14:17, Полтава-Киевская 15:04 – 15:08, прибытие в Харьков 07.12.2012 в 16:45.

Также назначен поезд №163 сообщением «Харьков-Киев». Отправление из Харькова 07.12.2012 в 13:31, с остановками в пути следования по станциям Полтава - Киевская 15:07 - 15:10, Миргород 15:57 - 15:59, прибытие в Киев 07.12.2012 в 18:00.

Поезда курсируют составами «Хюндай».

Выделяются места: в вагоне № 1 – 2 кл. 56 мест (места 1, 2 для инвалидов-колясочников) со свободным местом рядом для размещения 2-х колясок для перевозки инвалидов), в вагоне №2,5,8 – 1 кл. 56 мест, вагон №3/бар – 2 кл. 51 место, №4,6,7 – 2 кл. 81 место, №9 – 2 кл. 61 место).

По желанию пассажиров предусмотрена продажа продуктовых наборов в вагонах 1-го класса с оплатой через билетные кассы.

Как сообщал УНИАН, курсирование дополнительных фирменных дневных скоростных поездов «Интерсити+» «Киев-Харьков-Киев» по пятницам началось с ноября 2012 года.

В пресс-службе ЮЖД уточнили, что дополнительный поезд «Интерсити+» по пятницам назначается накануне, в зависимости от пассажиропотока.