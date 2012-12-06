«АэроСвит» возобновил полеты в Минск

Минск. Авиакомпания «АэроСвит – Украинские авиалинии» возобновила полеты в Минск, которые были временно прекращены из-за долгов за пользование воздушным пространством страны, в результате чего украинские авиаторы лишились разрешения на полеты.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом порталу TUT.BY сообщил минский представитель «АэроСвита» Олег Желток.

По информации «АэроСвита», размещенной на сайте агентства «Авиапорт», графики платежей аэропортам были нарушены в связи с «задержкой поступления средств на счета компании в сезон низкого спроса».

Перевозчик намерен повысить эффективность деятельности, чтобы компенсировать сокращение доходности в зимний период. «АэроСвит» также сообщил, что уже приступил к реализации программы по сокращению расходов; готовится план масштабной реструктуризации.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступит к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

По итогам 2011 года убыток авиакомпании вырос более чем в три раза - до 1,45 млрд грн. За отчетный период «АэроСвит» нарастил активы более чем в 10 раз и увеличил штат почти на треть. Объем перевозок вырос на 63% - до 2,8 млрд человек. В компании убытки связали с затратами на развитие маршрутной сети, а также с ростом себестоимости перевозок.