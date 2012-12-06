«АэроСвит» в основном рассчитался перед операторами аэронавигационных услуг РФ

Авиакомпания «АэроСвит» в среду 5 декабря рассчиталась по большей части обязательств по аэронавигационным услугам в воздушном пространстве Российской Федерации, а также осуществила очередные проплаты за услуги ряда аэропортов.

Как сообщили УНИАН в авиакомпании, кроме того, «АэроСвит» поэтапно восстанавливает платежи в рамках графиков, согласованных с операторами предоставляемых услуг.

Также «АэроСвит» продолжает переговоры с аэропортом "Шереметьево" о реструктуризации задолженности с учетом погашения ее основной части до 10 декабря.

При этом авиакомпания подтверждает намерение и далее выполнять рейсы в этот московский аэропорт.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «АэроСвит – Украинские авиалинии» возобновила полеты в Минск, которые были временно прекращены из-за долгов за пользование воздушным пространством страны, в результате чего украинские авиаторы лишились разрешения на полеты.

Ранее из-за задержки поступления средств на счета "АэроСвита" в сезон низкого спроса был нарушен график расчетов компанией за услуги аэронавигации и обслуживание в ряде аэропортов. По этой причине в последние дни был задержан ряд рейсов, в связи с чем авиакомпания принесла извинения своим пассажирам.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские Авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году приступит к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.