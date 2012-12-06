УЗ настаивает на выделении из госбюджета-2013 средств на закупку пассажирского подвижного состава

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») настаивает на выполнении норм Закона Украины «О железнодорожном транспорте» и выделении из госбюджета на 2013 год средств на закупку пассажирского подвижного состава.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», согласно статье 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте», строительство и реконструкция магистральных железнодорожных линий и приобретение железнодорожного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляются в установленном порядке за счет средств Государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений.

«За годы независимости Украины эта норма закона не выполнялась. Государство никогда не финансировало развитие железнодорожной инфраструктуры. Ни одной единицы пассажирского подвижного состава не было приобретено за бюджетные средства. Поэтому для обеспечения потребностей железных перевозок «Укрзализныця» вынуждена тратить на это собственные средства», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

«На финансирование строительства и реконструкцию железнодорожных линий никогда не выделялось целевое бюджетное финансирование», - отмечают в «Укрзализныце».

По данным ведомства, в частности, в Германии за 17 лет (начиная с 1994 по 2011 год) правительство совместно с железной дорогой инвестировали в железнодорожную систему в целом 132,7 млрд евро. В том числе в инфраструктуру немецкой железной дороги с 1994 года было инвестировано 94,8 млрд евро или 5,2 млрд евро в год.

При этом «Дойче Бан» инвестировала 1,6 млрд в год, а две трети финансирования обеспечило правительство Германии. Кроме этого, государство покрыло дефицит имущества государственной железной дороги в размере 5,4 млрд евро. Этот дефицит возник по причине давних обязательств государства перед федеральной железной и государственной железной дороги еще до проведения реформы железной дороги в Германии.

Только в 2011 году по статье бюджета «на развитие железнодорожного транспорта», который в общем объеме составляет 16,8 млрд евро, 11,5 млрд евро поступило в железнодорожную систему Германии из бюджета страны.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Укрзализныця» предлагает приобрести за счет средств Государственного бюджета подвижной состав для дальних пассажирских перевозок на сумму 2,755 млрд грн и для пригородных перевозок на сумму 5,431 млрд грн.