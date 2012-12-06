Укртрансинспекция аннулировала почти 2 тыс. лицензий на автоперевозки

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) за 11 месяцев 2012 года аннулировала 1940 лицензий на автоперевозки, в том числе за нарушение лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности 1025 лицензий.

Как сообщает Министерство инфраструктуры Украины, Укртрансинспекция в сентябре-ноябре текущего года выдала 163,898 тыс. разрешений для осуществления автомобильных перевозок в международном сообщении, из них 1,188 тыс. на пассажирские перевозки и 162,71 тыс. - на перевозку грузов.

Всего с начала года Укртрансинспекция провела 2666 проверок соблюдения лицензиатами лицензионных условий осуществления своей деятельности, в том числе 961 плановых проверок и 1705 внеплановых.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.