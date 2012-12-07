Мэр Кременчуга обеспокоен отсутствием средств в бюджете-2013 на строительство моста через Днепр

Мэр Кременчуга (Полтавская обл.) Олег Бабаев обеспокоен отсутствием средств в государственной бюджете на 2013 год на разработку технической документации и строительство в городе нового моста через Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О. Бабаев сообщил журналистам.

По его словам, сегодня проект мостового перехода через Днепр в Кременчуге передан на госэкспертизу, однако город полностью за сам проект еще не рассчитался.

«Проект мы сделаем, работы продолжаются. Мы должны еще перечислить за проект 5-6 миллионов проектному институту. В следующем году мы хотели просить средства на техдокументацию. Теперь я не понимаю, как просить. В любом случае будут переговоры. Сегодня в проект бюджета это не попало. Посмотрим, какая экономическая ситуация будет складываться. У меня пропадает оптимизм по поводу того, что дальше будут выделяться деньги в размере 100-120 миллионов на изготовление документации», - сказал мэр.

Напомним, на проектирование моста в этом году правительство пообещало выделить необходимые 35,5 млн грн. После утверждения проекта должна быть разработана техдокументация.

Вопрос об острой необходимости строительства в Кременчуге нового моста возник еще в 1989 году. В 1990-х годах "Киевсоюздорпроектом" было разработано первое ТЭО строительства нового мостового перехода, которое было утверждено в 1993 году. В дальнейшем, в связи с отсутствием финансирования, проектно-изыскательские работы на стадии разработки были приостановлены.

В 2006 году, благодаря субвенциям из госбюджета, проектирование было возобновлено. В связи с серьезными изменениями в нормативной базе, а также с расширением границ проектирования (по сравнению с 1991 годом), "Киевсоюздорпроектом" было разработано новое ТЭО строительства мостового перехода. В данный момент ТЭО откорректировано и передано на госэкспертизу.

В соответствии с проектом, мостовой переход включает в себя внеклассный мост с судоплавным пролетом 240 м, под 6 полос движения и транспортные развязки на разных уровнях, размещенных в местах примыкания или пересечения с улицами и дорогами со значительными транспортными потоками.

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