Услуги международной связи в Беларуси подорожают на 20-57%

Минск. С 17 декабря в Беларуси подорожают международные телефонные соединения.

Об этом говорится в сообщении компании «Белтелеком».

Согласно сообщению, будут введены единые тарифы, одинаковые для группы стран, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Так, стоимость минуты разговора с абонентом России вырастет на 20%, Украины - на 50%, Германии - на 57%, Польши - на 12%, а США - в 3,65 раза.

При этом, все международные телефонные соединения разделят на восемь зон. В каждой из них будут применяться единые тарифы стоимости минуты разговора для обычного и льготного времени суток.

«Тарифы разграничат по следующим зонам: СНГ I (Россия и Украина), СНГ II (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), СНГ III (Азербайджан), Европа I (Германия, Италия, Литва, Польша), Европа II (Австрия, Латвия, Болгария, Венгрия и др.), Европа III (Великобритания, Греция, Франция, Испания и др.), Мир I (США, Аргентина, Канада и др.) и Мир II (Куба, Гаити и др.)», - рассказали в «Белтелекоме».

По информации «Белтелекома», для зоны СНГ 1 минута разговора в обычное время (с 6.00 до 23.00) обойдется в 1800 белорусских рублей (0,21 долл.), в льготное время - 1260 рублей (0,15 долл,); для зоны СНГ II - 2200 рублей (0,26 долл. ), ночью - 1540 рублей (0,18 долл.); для зоны СНГ III - 2500 рублей (0,29 долл.), ночью - 1750 рублей (0,20 долл.); для зоны Европа I - 1350 рублей (0,16 долл.), ночью - 950 рублей (0,11 долл.); для зоны Европа II - 2500 рублей (0,29 долл.), ночью 1750 рублей (0,20 долл.); для зоны Европа III - 3000 рублей (0,35 долл.), ночью - 2100 рублей (0,24 долл.); для зоны Мир I - 5000 рублей (0,58 долл.), ночью - 2500 рублей (0,29 долл.); для зоны Мир II - 7500 рублей (0,87 долл.), ночью - 3750 рублей (0,44 долл.).

Как сообщал УНИАН, компания «Белтелеком» с 24 мая текущего года повысила тарифы на международные телефонные звонки в Украину и Россию на 20% от прежней стоимости соединения. Минута разговора с абонентом в Украине стоит 1186 (0,14 долл США) белорусских рублей (791 рубль (0,096 долл США) с 23:00 до 06:00 в любой день недели), а также в России – 1498 (0,18 долл США) рублей; (996 рублей (0,12 долл США) с 23:00 до 06:00 в любой день недели) соответственно.

Справка УНИАН. Нацкомпания «Белтелеком» является первичным интернет-провайдером в Беларуси, осуществляет передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, обеспечивает доступ к международным и белорусским ресурсам Интернета, предоставляет в пользование международные цифровые потоки и каналы практически любой емкости, обеспечивает равные условия работы операторов мобильной связи Беларуси путем подключения их к международной станции, предоставляет междугородный и международный роуминг.