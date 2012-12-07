ЮЗЖД борется с непогодой, движение поездов не остановлено

Сотрудники Юго-Западной железной дороги принимают меры по обеспечению бесперебойного движения в сложных погодных условиях. Об этом говорится в сообщении ЮЗЖД.

В частности, в ночь с 6 по 7 декабря на железнодорожных узловых станциях, вокзалах и путях работы по уборке снега и обледенений вели 3 465 сотрудников, в том числе связисты и энергетики. К работе было привлечено 11 снегоуборочных машин СМ-2 на станциях Дарница, Киев-Пассажирский, Фастов-1, Фастов-2, Козятин, Жмеринка, Винница, Житомир, Подгорцы, Безрадичи и Триполье.

Наибольшая толщина снежного покрова была зафиксирована на станциях Киев-Пассажирский — 15 см, Коростень — 16 см, Жмеринка — 20 см.

Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий и обмерзания контактного провода на железной дороге усложнено движение поездов, в результате чего происходили задержки по прибытию и отправлению.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

«Юго-Западная железная дорога» занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

По итогам 2011 года ЮЗЖД увеличила чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом - до 128,965 млн грн.