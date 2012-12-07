УТЛЦ сократил порожние рейсы полувагонов по Украине до 28 км

Госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр», оперирующее парком грузовых вагонов Украины, сократило порожний пробег вагонов по Украине до 27,8 км, а время пребывания вагонов за пределами Украины на 40%.

Как сообщили УНИАН, кроме того, УТЛЦ удалось снизить процент порожнего пробега вагонов государственных вагонных компаний, в то время, как отмечается общая тенденция увеличения порожнего пробега грузовых вагонов из-за увеличения времени простоя на технических станциях.

В настоящее время процент порожнего пробега грузового вагона под управлением УТЛЦ к общему пробегу составляет 40,7%.

«Мы работаем индивидуально с каждой заявке, ищем попутное загрузки и таким образом сокращаем порожний пробег вагона», - сказал первый заместитель начальника УТЛЦ Андрей Мирошников.

По словам А. Мирошникова, в частности, сегодня УТЛЦ увеличил перевозки железорудного сырья на металлургические комбинаты.

«Сейчас мы работаем с парком вагонов государственных вагонных компаний, однако на сегодняшний день мы предлагаем объединить усилия с целью минимизации оборота вагонов и уменьшения порожнего пробега вагонов других операторов», - сказал он.

А.Мирошников отметил, что на сегодня задачей УТЛЦ является координация всей деятельности на внешних рынках с перевозчиками и железнодорожными администрациями «таким образом, чтобы вагон загружался и возвращался, а если нет нагрузки, чтобы вагон возвращался в порожнем состоянии на рынок внутренних перевозок».

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) в конце 2011 года в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Под управлением УТЛЦ находится около 50 тыс. полувагонов.

Тарифы по которым оплачиваются перевозки в полувагонах государственных компаний, регулируются государством и приведены в Сборнике тарифов, утвержденном Министерством инфраструктуры Украины.