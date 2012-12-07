«ЮТэйр-Украина» перевела внутренние рейсы в терминал «А» аэропорта «Киев»

Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» с 6 декабря перевела обслуживание внутренних рейсов в новый терминал «А» Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

Как сообщили УНИАН в компании, прибытие внутренних рейсов будет временно осуществляться в терминал «B».

Перевод внутренних рейсов в новый международный терминал обусловлен увеличившимся пассажиропотоком на внутренних рейсах.

В частности, за 11 месяцев 2012 года авиакомпания перевезла во внутреннем сообщении 111,161 тыс. пассажиров.

На сегодняшний день «ЮТэйр-Украина» выполняет 22 внутренних рейса в день.

Всего за 11 месяцев 2012 года авиакомпания перевезла 378 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Авиакомпания «ЮТэйр-Украина» базируется в аэропорту «Киев» (Жуляны). На сегодняшний день флот авиаперевозчика состоит из 5 самолетов ATR 42-300, 5 самолетов ATR-72-500, одного среднемагистрального Boeing 737-400 и 4 Bombardier CRJ-200.

В 2011 году компания увеличила пассажирские перевозки на 35% по сравнению с 2010 годом - до 223,486 тыс. пассажиров. В 2011 году «ЮТэйр Украина» выполнила 1 770 парных рейсов - на 42% больше, чем годом ранее.

Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.