Железные дороги задействовали спецтехнику для борьбы с обледенением контактных проводов и сбоем графика движения электропоездов на Донецком и Харьковском железнодорожных узлах.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), обледенение контактных проводов было вызвано интенсивным и длительным дождем при минусовой температуре.

Толщина льда на контактных проводах достигала 3-4 см, что осложнило движение электропоездов и стало причиной сбоев в графике их движения.

«Дожди при минусовой температуре являются самыми жесткими погодными условиями для контактного провода сети электроснабжения железных дорог», - отмечают в «Укрзализныце».

Для борьбы с обледенением была задействована вся специальная техника: все имеющиеся маневровые тепловозы, 28 тепловозов с вибропантографами и 9 специальных дрезин службы электроснабжения. На участках обледенения применяли специальные методы обогрева контактной сети.

Оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода работали круглосуточно.

Кроме того, в «Укрзализныце» отмечают, что график движения поездов - сложный технологический процесс, в котором даже незначительное отклонение от графика одного поезда ведет к изменению графика других поездов, которые проходят через те же участки дороги или через связанные участки.

«Ситуация, которая сложилась в результате сложных погодных условий и обледенения контактного провода, на Донецком узле и на участках Южной железной дороги 6-7 декабря вызвала ряд сбоев в графике движения поездов, которые ожидали своей очереди на прохождение участками, где произошло обледенение и, соответственно, задержку движения поездов», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

В частности, на Донецком железнодорожном узле были задержаны 8 пассажирских поездов. Время задержки поездов составило от 5 мин. до 5 с половиной часов.

На Южной железной дороге (Харьковский узел) время задержки и отклонение от графика движения было меньшим, так как тут дождь был менее интенсивным.