В воскресенье в Украине будет морозно, местами снег

Завтра в Украине сохранится морозная погода, в некоторых регионах выпадет снег.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 9 декабря облачно с прояснениями. В западных, Винницкой областях выпадет снег, днем сильный (в Карпатах ночью сильный, днем очень сильный снег), местами метели и налипания мокрого снега; в Одесской области снег с переходом в дождь, местами гололед; в Житомирской области небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах Украины гололедица. Ветер юго-восточный, на западе и юге порывы 15-20 м/с, в Карпатах, а днем и в южной части местами 25-28 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в Карпатах и местами в северных областях 11-16°, днем 1-6° мороза; в южной части ночью 0-5° мороза, 2-7° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, местами до 15° мороза, днем 1-6° мороза.

В столице без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 4-6° мороза.