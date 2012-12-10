«Роскосмос» не смог вывести на орбиту "газпромовский" спутник

Москва. Федеральное космическое агентство «Роскосмос» не смогло вывести на заданную орбиту спутник «Ямал-402» в интересах компании «Газпром космические системы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«9 декабря в ходе выведения космического аппарата (КА) «Ямал-402» на целевую орбиту отделение КА произошло на 4 минуты раньше расчетного времени. В настоящее время космический аппарат взят на управление, проводится уточнение схемы его довыведения в точку стояния с последующим вводом в эксплуатацию», - говорится в сообщении.

Проведена оценка параметров орбиты «Ямал-402». Все системы КА функционируют в штатном режиме.

По расчетам специалистов, предполагается выполнить два дополнительных импульса двигательной установки для довыведения космического аппарата в расчетную точку орбиты. Первый из них запланирован в ночь с воскресенья на понедельник. После выполнения всех маневров космический аппарат будет передан в эксплуатацию ОАО «Газпром космические системы», как и предполагалось ранее, 8 января.

Пуск ракеты космического назначения «Протон-М» с космическим аппаратом «Ямал-402» состоялся 8 декабря в 17.13.43 мск с космодрома Байконур.

В соответствии с циклограммой полета в 17.23 мск головной блок в составе РБ «Бриз-М» и КА «Ямал-402» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя, однако дальнейшее выведение космического аппарата на целевую орбиту должно было осуществиться с помощью работы маршевой двигательной установки разгонного блока.

Телекоммуникационный спутник «Ямал-402» должен пополнить группировку российских спутников связи и обеспечивать трансляцию на территорию России, а также Западной и Центральной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

Как сообщал УНИАН, 7 августа российская ракета «Протон-М» не смогла вывести на заданную орбиту два спутника связи - «Экспресс-МД2» и «Телком-3».

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