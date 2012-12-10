ГАИ призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения в условиях ухудшения погоды

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости неуклонно соблюдать Правила дорожного движения в условиях ухудшения погоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, по прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Украине снег, мокрый снег, в южной части, центральных и северных областях - с дождем, в Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах, кроме юга и востока, гололедица.

Госавтоинспекция отмечает, что в условиях снегопада необходимо двигаться с ближним светом фар (или противотуманными фарами), соблюдать скоростной режим, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники), с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованного маневрирования, что в неблагоприятных погодных условиях может привести к созданию аварийных ситуаций. Если возникает необходимость остановиться, следует снижать скорость постепенно, а при остановке включать аварийную световую сигнализацию.

ГАИ рекомендует водителям во время осложнения погодных условий по возможности воздержаться от поездок, а тем, кто уже выехал, быть максимально внимательными и осторожными за рулем.