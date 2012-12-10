«Укрзализныця» продолжит подготовку студентов-выпускников на предприятиях ж/д транспорта

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в 2013 году продолжит проект по подготовке на предприятиях железнодорожного транспорта специалистов для железнодорожной отрасли из числа студентов выпускного курса высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в 2013 году в этом проекте примут участие 90 человек – по 15 с каждой железной дороги.

Проект по подготовке специалистов в вузах при поддержке предприятий железнодорожного транспорта Украины стартовал в 2012 году. Из общего количества отобранных студентов (60 человек) в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта учатся 29 студентов, в Украинской государственной академии железнодорожного транспорта – 15 студентов, в Государственном экономико-технологическом университете – 10 студентов, в Донецком институте железнодорожного транспорта – 6 студентов.

Для каждого студента определено структурное подразделение и должность будущего трудоустройства, которые соответствуют полученному образовательно-квалификационному уровню.

В рамках заключенных двусторонних соглашений указанным студентам за счет железных дорог выплачивается дополнительная стипендия в размере обычной академической, а также с ноября 2012 года организовано дополнительное профессиональное обучение по специально разработанным программам.

Кроме того, заключенными со студентами соглашениями предусмотрено предоставление им оплачиваемых рабочих мест при прохождении практики, молодым специалистам после трудоустройства будет выплачена единовременная помощь в размере месячного должностного оклада и предоставлена возможность участвовать в жилищной программе для железнодорожников.

Справка УНИАН. Всего с начала 2012 года на железных дорогах было предоставлено 3,9 тыс. первых рабочих мест молодежи, из них выпускникам ПТУ - 1,5 тыс., выпускникам вузов - 2,2 тыс.

На сегодня на железных дорогах Украины работает почти 4,5 тыс. молодых специалистов.