Железные дороги Украины за 11 месяцев сократили отправку грузов на 0,5%

Железные дороги Украины за 11 месяцев 2012 года отравили 349,507 млн тонн грузов - на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в сутки в среднем железнодорожники грузили 1,043 млн тонн или 16,409 тыс. вагонов.

Статическая нагрузка на вагон увеличилась на 1,7% к плановому заданию и составила 63,59 тонн в сутки, что соответствует уровню прошлого года.

В то же время, среднесуточная нагрузка зерновозов увеличилась и в ноябре 2012 года составила 1 295 вагонов - на 10% больше, чем в ноябре 2011 года. Кроме того, установлен абсолютный рекорд суточной нагрузки по зерновым грузам, жома и шрота за время независимости Украины - 1 803 вагона.

Оборот груженого вагона за 11 месяцев т.г. составил по Украине 6,11 суток - на 0,21 суток больше плана и на 0,26 суток меньше показателя прошлого года.

Анализ оборота вагонов показал, что замедление произошло за счет увеличения времени на технических станциях.

Кроме того, оборот вагонов сокращался из-за изменений в плане формирования грузовых поездов результате разграничения пассажирского и грузового движения и удлинения времени в пути, увеличения времени нахождения под грузовыми операциями, переадресовки грузов, задержки на пограничных переходах и станциях назначения, отсутствие у грузополучателей фронтов выгрузки и т.д.

Напомним, железные дороги Украины из-за простоя и задержек полувагонов на подъездных путях промышленных предприятий за 6 месяцев 2012 года не смогли задействовать в перевозочном процессе 153,649 тыс. полувагонов и недополучили, таким образом, более 96 млн грн.

Справка УНИАН. Инвентарный парк полувагонов «Укрзализныци» составляет 58,2 тыс. Кроме того, 32 тыс. полувагонов принадлежат отечественным предприятиям, которые частично или полностью обеспечивают свое производство собственным вагонным парком.