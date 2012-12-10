ДЖД назначила на праздники дополнительные поезда

Донецкая железная дорога (ДЖД) назначила на новогодние и рождественские праздники дополнительные поезда сообщением Луганск-Киев и Донецк-Львов.

Как сообщили УНИАН в ДЖД, поезд № 524/523 сообщением Луганск-Киев отправится из Луганска 27 и 29 декабря, из Киева – 28 и 30 декабря.

Поезд № 569/570 сообщением Донецк-Львов отправится из Донецка 26, 29 декабря и 2, 5, 8, 11 января, со Львова – 27, 30 декабря и 3, 6, 9, 12 января.

Во время зимних перевозок ДЖД задействовала 576 пассажирских вагонов.

На наиболее популярных направлениях курсируют поезда максимальным составом из 18 вагонов.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») по состоянию на 6 декабря увеличила количество рейсов дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники до 210.

Дополнительные поезда для железных дорог Украины являются убыточными, так как их населенность не превышает 50%.